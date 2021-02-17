Катунь24: Виктор Томенко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Виктор Томенко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности16 февраля 2021, 16:05

Сегодня, 16 февраля, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом губернатор Алтайского края сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: Антон Федотов

Были рассмотрены вопросы подготовки территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края к предстоящему паводку 2021 года, в том числе задачи подготовки гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В режиме видеоселекторной связи в заседании комиссии принимали участие главы муниципальных образований края.

Подготовка к паводкоопасному периоду в крае проводится в соответствии с краевым планом, утвержденным в январе.

«Работу по реализации плана мероприятий мы начали, контроль за выполнением подготовительных мероприятий организован в муниципальных образованиях. Готовность гидротехнических сооружений — один их важных элементов подготовки к паводку. Необходимо обеспечить готовность этих объектов к началу сезона и обратить особое внимание на бесхозяйные», — подчеркнул Виктор Томенко.

Глава региона напомнил, что в прошлом году паводковая ситуация была спокойной на всей территории края, хотя в некоторых поселениях угроза подтопления реально существовала.

«Однако выработанные подходы, механизмы позволили ситуацию минимизировать», — отметил Губернатор.

Прогноз развития паводковой ситуации на территории Алтайского края в 2021 году представил исполняющий обязанности начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дмитрий Савин. По его оценке, при неблагоприятной ситуации прогнозируется возможное вскрытие малых рек на Алтае уже в третьей декаде марта. Дневные температуры в этот период могут достигать значений +5…+10 градусов.

В настоящее время, по оценке специалистов, основным неблагоприятным фактором является избыточное увлажнение почвы на большей части территории края, что существенно снижает проникновение талой воды в почву.

«Благоприятным фактором в условиях формирования весеннего половодья является отсутствие притертой ледяной корки под снежным покровом, что уменьшает склоновый сток при интенсивном снеготаянии. Вторым благоприятным фактором является ледяная прослойка, образовавшаяся в снежном покрове из-за оттепели и смешанных осадков первой декады февраля. Она должна замедлить разрушения снежного покрова в период установления устойчивых положительных температур», — пояснил Дмитрий Савин.

По его словам, мониторинг формирования первой волны половодья осуществляется постоянно, прогноз будет уточняться по мере поступления дополнительной информации.

Виктор Томенко призвал всех ответственных за прохождение паводкоопасного периода отслеживать ситуацию в ежедневном режиме, в том числе опираться на прогнозы синоптиков, чтобы обеспечить оперативное реагирование экстренных служб в случае ухудшения обстановки. Будут организованы своевременное информирование населения о паводковой ситуации и проверка готовности к эвакуации. В процессе подготовки к половодью будет выполнен комплекс превентивных мероприятий на водных объектах региона, в том числе пиление, чернение льда на реках, взрывные работы.

Катунь24