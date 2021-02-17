Катунь24: В Барнауле закрыли службу доставки еды из-за нарушения антиковидных мер • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле закрыли службу доставки еды из-за нарушения антиковидных мер

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

В Барнауле закрыли службу доставки еды из-за нарушения антиковидных мер16 февраля 2021, 13:21

Деятельность службы доставки «ПиццБург» в Барнауле приостановили на 10 суток. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Фото: пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Причиной тому стало нарушение санитарных правил, которое было выявлено во время проверки организации Роспотребнадзором. Выяснилось, что сотрудники предприятия не используют средства индивидуальной защиты при обслуживании граждан, в зале на полу отсутствует разметка о соблюдении социальной дистанции, а также не обеспечено проведение дезинфекции во всех рабочих помещениях.

Индивидуальному предпринимателю вручено предупреждение об административной ответственности по ст. 17.14 (нарушение законодательства об исполнительном производстве). Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет находиться на ежедневном контроле судебных приставов.

Катунь24

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