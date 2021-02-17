Катунь24: В Министерстве культуры Алтайского края рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП главы ведомства • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Министерстве культуры Алтайского края рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП главы ведомства

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

В Министерстве культуры Алтайского края рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП главы ведомства16 февраля 2021, 11:32

Напомним, ДТП с участием сотрудников алтайского Минкульта произошло 29 января. Заместитель министра Галина Кубрина скончалась в Троицкой ЦРБ после аварии.

Фото: instagram.com/eebezrukova76

О состоянии главы ведомства Елены Безруковой сотрудники министерства рассказали изданию «ФедералПресс».

По словам пресс-секретаря Министерства культуры Галины Замятиной, Елена Безрукова всё ещё находится на больничном после операции. Министр работает из дома и следит за новостями. Обязанности погибшего замминистра распределены между чиновниками ведомства. Все участники страшного ДТП постепенно приходят в себя.

Катунь24

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