Катунь24: В Алтайском крае осталось две больницы, в которых пока не приступили к вакцинации от COVID-19 • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае осталось две больницы, в которых пока не приступили к вакцинации от COVID-1916 февраля 2021, 11:13

В целом в регионе ежедневно прививают около 2 тысяч человек, однако в двух больницах края вакцинация пока не началась: это ЦРБ Шелаболихинского и Староалейского районов. Об этом сообщают «Вести Алтай».

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Иммунизация также началась и в отдалённых сёлах. Врачи ЦРБ начали выезжать на мобильных ФАПах к пациентам в Первомайском, Павловском и Ельцовском районах. Вакцина в муниципалитеты будет доставляться по графику.

Главный внештатный врач-эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова рассказала, что в крае не было зарегистрировано никаких осложнений после прививки от коронавируса.

«Те люди, которых мы прививаем сегодня, совершенно спокойно переносят эти прививки», — подчеркнула Переладова.

Катунь24