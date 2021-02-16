Катунь24: В Барнауле продают самый дорогой коттедж • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле продают самый дорогой коттедж

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

В Барнауле продают самый дорогой коттедж15 февраля 2021, 18:39

Его стоимость составляет 115 млн рублей.

Фото: Алтайский портал недвижимости

По данным «Алтайского портала недвижимости», на сегодняшний день это самый дорогой объект в Барнауле. Роскошный кирпичный коттедж расположен на Горе в элитном охраняемом закрытом поселке «Серебряный Бор».

Площадь дома, в котором три этажа и цоколь, составляет 674 кв. м. В нем имеется четыре спальни, четыре санузла, гардеробные, гостевые, гостиная с камином, кухня, кабинет, игровая, постирочная. В подвале расположены комнаты для персонала: две спальни, столовая, санузел, душевая, техническое и два складских помещения.

Фасад здания из натурального камня, его украшает большое круглое крыльцо с лестницей. На участке, общая площадь которого занимает 21 сотку, есть гараж на два автомобиля, отдельная площадка для детей с качелями, песочницей и собственным детским городком. На территории есть и баня из сруба кедра, в ней — парилка, купель с ледяной водой, хамам, комната отдыха, санузел. Кроме этого на участке присутствует хозблок для хранения садового инвентаря.

В лот входит и открытый радиальный бассейн диаметром шесть метров с подогревом и подсветкой, отделанный мозаичной плиткой. При желании монтируется водная горка для детей. Рядом, в тенистой части участка расположена уличная беседка с кровлей из камыша. Есть и еще одна беседка — закрытая с барбекю, выполненная из кедра с витражными окнами. Она оборудована встроенным казаном, коптильней и дровяным грилем. В ней есть посудомоечная машина, обеденная зона, а также специальный винный холодильник, которым, кстати, снабжен и сам дворец.

На усадьбе, расположенной на территории реликтового соснового бора, выполнен ландшафтный дизайн, разбиты цветники, дополнительно высажены ели, туя, кедры, садовые деревья. Посреди газона проложены дорожки из натурального камня. Весь периметр оснащен системой автоматического полива и ландшафтным освещением.

Коттедж и участок оборудованы мощной системой видеонаблюдения. Установлен газовый котел и резервный электрический, два бойлера, резервный бак холодной воды, встроенный пылесос, проведено центральное водоснабжение, водоотведение, система вентиляции и кондиционирования.

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Катунь24

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ГОРНЯК22

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