Катунь24: В Барнауле дважды продали и потеряли собаку • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле дважды продали и потеряли собаку

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

В Барнауле дважды продали и потеряли собаку15 февраля 2021, 18:32

Цепочка продаж началась с передачи питомца хозяйкой своей родственнице.

Фото: www.tinydog.ru

Жительница Барнаула дала собаку породы бишон фризе родне на время. Но та во время прогулки с животным продала его за 500 рублей. Инцидент произошёл в октябре 2020 года.

Собаку пытались найти, но правоохранители установили, что купивший собаку мужчина перепродал её за 30 тысяч рублей. Собаку найти не удалось.

«За совершение данного преступления предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок», пишет прокуратура Алтайского края.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 16.02.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021!

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar