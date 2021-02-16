Катунь24: В Барнауле дважды продали и потеряли собаку • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле дважды продали и потеряли собаку15 февраля 2021, 18:32

Цепочка продаж началась с передачи питомца хозяйкой своей родственнице.

Фото: www.tinydog.ru

Жительница Барнаула дала собаку породы бишон фризе родне на время. Но та во время прогулки с животным продала его за 500 рублей. Инцидент произошёл в октябре 2020 года.

Собаку пытались найти, но правоохранители установили, что купивший собаку мужчина перепродал её за 30 тысяч рублей. Собаку найти не удалось.

«За совершение данного преступления предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок», пишет прокуратура Алтайского края.

Катунь24