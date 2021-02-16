Катунь24: Врач назвала 5 причин внезапного набора веса • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Врач назвала 5 причин внезапного набора веса

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Врач назвала 5 причин внезапного набора веса15 февраля 2021, 17:33

Врач-эндокринолог Елена Губкина в разговоре с «Аргументами и фактами» перечислила основные причины неожиданного набора веса.

Фото: pixabay.com

По её словам, часто на увеличение массы тела влияет недостаток сна — неправильный режим повышает аппетит, потому что организм пытается восстановить энергетические запасы большим количеством калорий.

Ещё одной причиной набора веса может быть подверженность длительному стрессу, из-за чего выделяется большое количество гормона кортизола, способствующего стремительному накоплению жировых запасов. Также масса тела часто увеличивается из-за задержки жидкости в организме, поэтому в таких случаях стоит сократить количество потребляемой соли и наладить питьевой режим.

Также Губкина рассказала, что человек может начать толстеть из-за приема лекарств, например стероидных гормонов, нейролептиков, антидепрессантов и противосудорожных препаратов, а также вследствие отказа от курения.

Катунь24

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