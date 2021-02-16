Катунь24: В Барнауле пропала женщина • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле пропала женщина15 февраля 2021, 17:12

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 54-летней Корсаковой Ларисы.

С 10 февраля 2021 года её местонахождение неизвестно.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: карие.

Волосы: тёмно-русые.

Была одета (предположительно): синяя куртка, синие джинсы, чёрные сапоги, белая шапка.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Катунь24