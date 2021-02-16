Катунь24: В Барнауле пропала женщина • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле пропала женщина15 февраля 2021, 17:12
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 54-летней Корсаковой Ларисы.
С 10 февраля 2021 года её местонахождение неизвестно.
Приметы:
Рост: 175 см.
Телосложение: худощавое.
Цвет глаз: карие.
Волосы: тёмно-русые.
Была одета (предположительно): синяя куртка, синие джинсы, чёрные сапоги, белая шапка.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.