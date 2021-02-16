Катунь24: Всероссийская акция «Мое детство – война» подводит итоги 2020 года: станут известны имена лучших режиссеров, операторов и сценаристов видеороликов • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Всероссийская акция «Мое детство – война» подводит итоги 2020 года: станут известны имена лучших режиссеров, операторов и сценаристов видеороликов

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Всероссийская акция «Мое детство – война» подводит итоги 2020 года: станут известны имена лучших режиссеров, операторов и сценаристов видеороликов15 февраля 2021, 16:46

19 февраля 2021 года в 12:00 (мск) в прямом эфире на YouTube-канале состоится подведение итогов Всероссийской акции «Мое детство – война».

Акция реализуется при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, региональных и муниципальных общественных палат. 4000 волонтеров из 70 регионов России, а также Луганской Народной Республики и Аргентины приняли в ней участие.

В рамках акции в течение Года памяти и славы состоялись тысячи встреч волонтеров с детьми войны, активисты посещали музеи и библиотеки, работали в архивах.

В результате удалось сформировать крупнейший архив из 1476 видеороликов на основе воспоминаний детей войны.

Помимо подведения итогов во время прямого эфира также состоится:

  • олимпиада, посвященная судьбам детей войны и литературным героям из этой же группы;
  • онлайн-голосование за лучшие конкурсные работы, на основе которых будут определены три автора видеороликов — обладателей призов в рамках отдельного конкурса зрительских симпатий;
  • розыгрыш призов среди активных зрителей трансляции, оставивших комментарии.

Для участия в онлайн-мероприятиях необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке. 

Катунь24

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