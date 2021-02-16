Катунь24: В Барнауле восстанавливают крышу жилого дома на улице Тимуровской, 19 • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле восстанавливают крышу жилого дома на улице Тимуровской, 1915 февраля 2021, 15:45

Подрядная организация СК «Сибирь» проводит аварийно-восстановительные работы на крыше дома, расположенного в Барнауле по адресу: улица Тимуровская, 19.

Фото: Администрация Барнаула

В соответствии с поручением главы города Вячеслава Франка о восстановлении крыши в кратчайшие сроки работы на объекте организованы в ежедневном режиме.

В выходные завершен демонтаж поврежденных конструкций, доставлены необходимые на данный момент кирпич и пиломатериалы. Рабочие возводят деревянные конструкции крыши (стропила, слуховые окна, элементы карниза).

Напомним, частичное повреждение крыши над квартирами первого подъезда многоквартирного жилого дома по ул. Тимуровской, 19 произошло 6 февраля. Площадь повреждения составила порядка 144 кв. метра. При этом противоаварийные мероприятия предстоит провести на площади 216 кв. м, уточнили в городском комитете жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Барнаула Вячеслав Франк распорядился начать аварийно-восстановительные работы на крыше дома незамедлительно. Из городского бюджета на эти цели решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС выделено порядка 770 тысяч рублей.

Катунь24