Катунь24: В барнаульской квартире рухнул потолок из-за прорыва отопления • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В барнаульской квартире рухнул потолок из-за прорыва отопления

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

В барнаульской квартире рухнул потолок из-за прорыва отопления15 февраля 2021, 15:00

Инцидент произошёл 14 февраля в посёлке Восточном. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Фото: t.me/vkurse22

Потолок обрушился после прорыва трубы отопления около 4 часов утра в комнате, в которой спала маленькая девочка. Ребёнок не пострадал.

По словам женщины, приславшей кадры с места происшествия, отопление сразу отключили, а к ней домой управляющая компания отправила двух человек, один из которых был пьян.

Катунь24

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