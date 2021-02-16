Катунь24: В барнаульской квартире рухнул потолок из-за прорыва отопления • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

В барнаульской квартире рухнул потолок из-за прорыва отопления15 февраля 2021, 15:00

Инцидент произошёл 14 февраля в посёлке Восточном. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

Фото: t.me/vkurse22

Потолок обрушился после прорыва трубы отопления около 4 часов утра в комнате, в которой спала маленькая девочка. Ребёнок не пострадал.

По словам женщины, приславшей кадры с места происшествия, отопление сразу отключили, а к ней домой управляющая компания отправила двух человек, один из которых был пьян.

Катунь24