Катунь24: Вячеслав Франк провел аппаратное совещание с руководителями органов местного самоуправления • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Вячеслав Франк провел аппаратное совещание с руководителями органов местного самоуправления15 февраля 2021, 14:28

Глава города Вячеслав Франк провел расширенное аппаратное совещание с заместителями главы администрации города, главами администраций районов, председателями комитетов, начальниками отделов, руководителями служб города.

Фото: Администрация Барнаула

С информацией об итогах работы в 2020 году выступил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров.

По словам руководителя, в 2020 году на территории города была продолжена реализация национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Экология», принято шесть муниципальных программ во исполнение указов президента РФ, направленных на повышение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, формирование комфортной городской среды, сокращение количества жилья, непригодного для проживания граждан, газификацию жилищного фонда, выполнение мероприятий по энергосбережению.

«Поэтапное переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы» и государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края». По состоянию на 31 декабря 2020 г. расселено 698 человек из 291 помещения. По муниципальной программе «Барнаул — комфортный город на 2015–2025 годы» переселено 75 человек из 33 жилых помещений. Общие расходы по данному направлению составили 440,5 млн рублей за счет краевого и городского бюджетов, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Андрей Федоров.

В 2020 году Барнаул повторно принял участие в программе предоставления финансовой поддержки за счет средств указанного Фонда на проведение энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов. Собственникам капитально отремонтированных домов на общую сумму более 26 млн рублей получена финансовая поддержка от фонда в размере 10,7 млн рублей.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2020 году выполнено благоустройство 81 дворовой территории и двух общественных территорий — сквер на пересечении Ускова-Взлетная, парк «Изумрудный» (первый этап благоустройства). Соглашением с Минстроем Алтайского края, отметил Андрей Федоров, в текущем году в Барнауле предусмотрено благоустройство не менее 65 дворовых и не менее двух общественных территорий.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения был проведен капитальный ремонт инфраструктурных объектов, реализованы инвестиционные программы ресурсоснабжающих предприятий. Для привлечения внебюджетных средств в рамках государственно-частного партнерства заключено два концессионных соглашения (всего четыре), осуществлен переход в ценовую зону теплоснабжения.

Запланированный в 2020 году капитальный ремонт инженерных коммуникаций за счет средств городского бюджета выполнен в полном объеме. Результатом всех проведенных работ стало получение городом паспорта готовности к работе в отопительный период 2020–2021 гг.

Заместитель главы администрации города по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк проинформировала о результатах нормативно-правотворческой деятельности органов местного самоуправления, обозначила наиболее распространенные замечания, возникающие в ходе проведения правовых экспертиз проектов документов.

Начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула Владимир Драчев доложил об оперативной обстановке в городе, указав на необходимость надлежащего содержания кровель и своевременной их очистки в связи с прогнозируемыми в ближайшие дни оттепелью и снегопадами.

Катунь24