Катунь24: Виктор Томенко возложил цветы у Вечного огня в память о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Виктор Томенко возложил цветы у Вечного огня в память о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества15 февраля 2021, 13:49

Сегодня, 15 февраля, в нашей стране отмечают День памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества.

Фото: официальный сайт Алтайского края

На площади Ветеранов собрались воины-интернационалисты, члены их семей, родственники погибших в локальных военных конфликтах. Состоялась церемония возложения цветов, в ней принял участие губернатор Виктор Томенко.

«32 года назад последний советский солдат покинул территорию Афганистана. Сотни тысяч советских военнослужащих прошли через горнило боев в Афганистане. Тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены. Все, кто выжил и приступил к мирной жизни, мирному строительству, сохранили эти тяжелейшие воспоминания, горечь утраты боевых товарищей на долгие годы, по сути, на всю жизнь».

Свыше 4000 уроженцев края служили в Афганистане. 153 человека погибли, трое пропали без вести. «С этими потерями невозможно мириться даже по прошествии 30 и более лет. Свой воинский долг все эти ребята выполняли до конца», – подчеркнул губернатор.

Виктор Томенко также отметил, что 15 февраля для нас – это не только день скорби.

«Сегодня мы чествуем всех воинов-интернационалистов, всех ветеранов боевых действий, кто выполнял свой долг за пределами Отечества!» – заявил глава региона.

Он выразил ветеранам боевых действий глубокую, искреннюю благодарность за огромную работу по сохранению памяти о боевых друзьях и товарищах и правильному, патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Вы даете нам всем пример беззаветного служения своей Родине и сохранения верности долгу в течение всей своей жизни», – отметил глава региона.

Возложения цветов в течение дня также пройдут на Мемориале Славы, Аллее Героев, Аллее воинов, погибших в Афганистане.

День 32-й годовщины вывода войск из Афганистана завершится памятной службой на Власихинском кладбище, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24