Катунь24: Возможность узнавать задолженность по налогам появилась в МФЦ Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Возможность узнавать задолженность по налогам появилась в МФЦ Алтайского края15 февраля 2021, 13:39

В МФЦ в городах и районах Алтайского края можно узнать и оплатить сумму задолженности по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество физических лиц.

Фото: pixabay.com

Чтобы узнать сумму долга, необходимо обратиться в любое окно приема документов или войти в личный кабинет на портале госуслуг. Оплатить долг можно банковской картой через терминал, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Эта услуга стала довольно востребованной у жителей Алтайского края, так как узнать и оплатить задолженность можно, имея при себе только паспорт. Порядка трех тысяч человек уже узнали сумму долга и оплатили.

Катунь24