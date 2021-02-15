Катунь24: В Рубцовске задержали банду распространителей наркотиков • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

В Рубцовске задержали банду распространителей наркотиков14 февраля 2021, 17:49

Рубцовские полицейские задержали группу лиц, участники которой подозреваются в сбыте крупнооптовых и мелких партий синтетических наркотических средств через закладки.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

У подозреваемых было изъято неизвестное вещество массой 34,66 граммов. Экспертиза установила, что оно является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых у участников группы полицейскими был изъят упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты. В настоящее время подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств. Возбуждено уголовное дело.

Катунь24