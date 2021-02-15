Катунь24: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021» стартовала в Барнауле • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021» стартовала в Барнауле

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ГОРНЯК22 15.02.2021

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021» стартовала в Барнауле14 февраля 2021, 16:44

Сегодня, 14 февраля, на базе отдыха «Славное» стартовала XXXIX открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021». В Барнауе лыжная гонка проходит уже в 39-й раз.

Фото: официальный сайт Барнаула

В мероприятии участвуют как профессиональные лыжники, так и любители лыж без ограничений по возрасту. На базе сегодня собрались несколько сотен участников соревнований.

Первыми в 12:00 на дистанции в 2 километра стартовали мальчики и девочки 2007−2010 года рождения, семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья. В 13:00 на дистанцию длиной 5 километров встали юноши и девушки 2003−2005 годов рождения. Следующий старт состоится для совершеннолетних спортсменов: им предстоит пробежать на лыжах 10 километров.  

В конце дня состоится награждение спортсменов, продемонстрировавших наилучшие результаты, рассказали в пресс-службе администрации города.

Катунь24

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