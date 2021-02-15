Катунь24: В России изменили правила оформления пенсий за умерших • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В России изменили правила оформления пенсий за умерших

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

В России изменили правила оформления пенсий за умерших14 февраля 2021, 10:09

С 30 января 2022 года россияне смогут подать заявление на получение пенсии умерших родственников в электронном виде. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Фото: pixabay.com

Согласно нововведениям, заявление на получение пенсии либо отказе от нее правопреемники умерших граждан смогут подать в электронном виде.

 Электронный документ после этого передадут в Пенсионный фонд России (ПФР) через Единый портал госуслуг. При этом документ должен быть закреплен электронной подписью получателя.

 Новые правила будут действовать с 30 января 2022 года.

Катунь24

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