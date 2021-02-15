Катунь24: В Новоалтайске мужчина ограбил бар • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

В Новоалтайске мужчина ограбил бар14 февраля 2021, 09:31

Преступление произошло в баре, расположенном по улице Прудской в Новоалтайске. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Алтайскому краю.

Фото: Росгвардия

Администратор бара пояснила прибывшим после поступления тревожного сообщения сотрудникам Росгвардии, что в помещение зашёл её бывший муж и стал требовать деньги. Получив отказ, мужчина оттолкнул её, взял из кассы 7 тысяч рублей и скрылся.

Росгвардейцы незамедлительно приступили к поиску подозреваемого. Через несколько минут мужчину задержали во дворе одного из многоэтажных домов. Похищенные денежные средства изъяты в полном объёме.

Катунь24