Катунь24: В России изменят коды при звонках по межгороду • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

В России изменят коды при звонках по межгороду13 февраля 2021, 15:12

Минцифры РФ разработало проект приказа, согласно которому предлагается ввести новую систему набора номера: для междугородных звонков и звонков на мобильные телефоны — через 0 вместо 8, а для международных — через 00 вместо 8-10.

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«Ввести в действие российскую систему и план нумерации поэтапно: первый этап (до 2025 года) — осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00»,— указано в проекте, опубликованном на портале нормативных актов.

С 2025 по 2028 год планируется перейти на закрытый план нумерации при местных звонках. Отметим, сейчас в России используется открытый план: он позволяет набирать номера телефонов при внутригородских соединениях без кода города, используя только пяти-, шести- или семизначный номер, пишет «Коммерсантъ».

Также проектом предлагает закрепить номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи», как указано в постановлении правительства РФ.

Катунь24