Катунь24: В российских вузах решили снизить стоимость обучения на дистанционке из-за пандемии • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В российских вузах решили снизить стоимость обучения на дистанционке из-за пандемии

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

В российских вузах решили снизить стоимость обучения на дистанционке из-за пандемии13 февраля 2021, 14:17

Студенты, обучающиеся в вузах на платной основе, должны получить перерасчет стоимости, если они были вынуждены перейти на дистанционный формат из-за коронавируса. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы рассмотрят на заседании в весеннюю сессию.

Фото: pixabay.com

«Учеба в дистанционном формате в ряде случаев сводится к рассылке преподавателями заданий по электронной почте и размещению информации для самостоятельного усвоения… Качество образования с дистанционными методами обучения сильно упало», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, которую приводит «Парламентская газета».

Авторы законопроекта подчеркивают, что, таким образом, фактическая вовлечённость обучающихся в процесс обучения снизилась в разы и не позволила передать обучающимся знания и навыки в полноценном виде, как и проверить усвоение этих знаний. Кроме того, вузы несут ответственность за качество образования.

Поэтому парламентарии предложили снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения полностью на дистанционку. Это позволит образовательным организациям более ответственно выстраивать такую систему образования, а студентам получить компенсацию за качественно изменившиеся условия обучения.

Катунь24

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