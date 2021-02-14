Катунь24: В Алтайском крае военные временно перекроют Чуйский тракт • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае военные временно перекроют Чуйский тракт

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

В Алтайском крае военные временно перекроют Чуйский тракт13 февраля 2021, 13:00

15 февраля 2021 года из-за движения военных колонн будет ограничено движение для всех видов транспорта на Чуйском тракте.

В связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:

  • с 3:50 до 6:50 на участке Полковниково – Чуйский тракт – Сибирский;

  • с 17:30 до 20:50 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха;

  • с 23:25 до 2:25 на участке Озерки – Чуйский тракт – полевой район.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и заранее планировать пути объезда.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе

Фев 14, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Какие улицы расчищены от снега в Змеиногорске на утро 11 февраля

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка краевого оперштаба на 11 февраля и количество земляков, получивших первую прививку в Змеиногорском районе

Фев 14, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Алтайский «следователь-маньяк» Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре

Фев 14, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar