Катунь24: В Алтайском крае военные временно перекроют Чуйский тракт • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае военные временно перекроют Чуйский тракт13 февраля 2021, 13:00

15 февраля 2021 года из-за движения военных колонн будет ограничено движение для всех видов транспорта на Чуйском тракте.

В связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта:

с 3:50 до 6:50 на участке Полковниково – Чуйский тракт – Сибирский;

с 17:30 до 20:50 на участке Сибирский – Чуйский тракт – Косиха;

с 23:25 до 2:25 на участке Озерки – Чуйский тракт – полевой район.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и заранее планировать пути объезда.

Катунь24