Катунь24: В России решили запретить быстрые свидания • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Катунь24: В России решили запретить быстрые свидания

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

В России решили запретить быстрые свидания13 февраля 2021, 12:02

Замглавы Общeственной пaлаты Лeнинградской oбласти Владимир Петров предложил запретить в России быстрые свидания, а также другие мероприятия, приуроченные к 14 февраля, из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом пишет News.ru со ссылкой на документ.

Фото: pixabay.com

«Ведь именно этот день, как правило, связан с объятиями, поцелуями, проведением быстрых свиданий и иных действий, предусматривающих тесный контакт массы людей, которые даже могут быть незнакомы друг с другом… этот шаг поможет сохранить здоровье и жизнь граждан», — объяснил он свою позицию в обращении к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

По мнению депутата, в 2021 году 14 февраля лучше знакомиться в интернете.

Напомним, что быстрые свидания – это формат мероприятий, на которых люди знакомятся друг с другом, на общение отводится небольшое время, после чего партнеры меняются.

Катунь24

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