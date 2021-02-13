Катунь24: Весы могут испытывать внутренний конфликт, а Рыбам потребуется вся их дипломатичность. Гороскоп на 13 февраля • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Весы могут испытывать внутренний конфликт, а Рыбам потребуется вся их дипломатичность. Гороскоп на 13 февраля13 февраля 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 13 февраля.

Звезды гороскопа не советуют Овну вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Овен пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Овнов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Телец может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Телец же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Телец может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

День пройдет для Близнецов под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Близнецов сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, они это сделают сами, а может – с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

В любых делах Раку просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Рака, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Лев рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Лев способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Лев может спокойно пройти мимо того, что сегодня его так взволновало.

День, когда Дева может волей-неволей вспомнить о совершенных ей ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Девы ощущение дежавю. Или же напротив, Дева сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ей не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Весы могут испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что им приходится делать, они одобряют, – какие-то вещи им не по душе, так как противоречат их пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Весам сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли им не нравится то, что они вынуждены делать? Если ответ «да», возможно, Весам пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Окружающие будут настроены по отношению к Скорпиону очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Скорпион зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Скорпиону следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Скорпион имеет все шансы оказаться крайним.

Удивительный день, когда в делах Стрельцу не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Стрельца введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Козерогу стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Козерог уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Козерог не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Не исключено, что сегодня Водолею придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Водолею стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Рыбам потребуется вся их дипломатичность! Вопросы, которые им придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Рыбы сегодня не будут задумываться о чувствах окружающих, то рискуют нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Рыбы сегодня могут рассчитывать на то, что окружающие их правильно поймут.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24