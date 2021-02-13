Катунь24: В Алтайском крае осудили мужчину за насилие над детьми и хранение взрывчатки • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае осудили мужчину за насилие над детьми и хранение взрывчатки

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

В Алтайском крае осудили мужчину за насилие над детьми и хранение взрывчатки12 февраля 2021, 19:31

8-летняя девочка и 9-летний мальчик страдали от действий осужденного с марта по октябрь 2019 года.

Фото: pixabay.com

Дети не рассказывали никому о насилии, которое совершал 49-летний житель Чарышского района. Они были запуганы мужчиной.

После того, как мать несовершеннолетних узнала о действиях мужчины, то сообщила о случившемся в правоохранительные органы, и незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела также доказана причастность мужчины к незаконному приобретению и хранению взрывчатого вещества.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24

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