Катунь24: В Алтайском крае осудили мужчину за насилие над детьми и хранение взрывчатки • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае осудили мужчину за насилие над детьми и хранение взрывчатки12 февраля 2021, 19:31
8-летняя девочка и 9-летний мальчик страдали от действий осужденного с марта по октябрь 2019 года.
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Дети не рассказывали никому о насилии, которое совершал 49-летний житель Чарышского района. Они были запуганы мужчиной.
После того, как мать несовершеннолетних узнала о действиях мужчины, то сообщила о случившемся в правоохранительные органы, и незамедлительно было принято решение о возбуждении уголовного дела.
В ходе расследования уголовного дела также доказана причастность мужчины к незаконному приобретению и хранению взрывчатого вещества.
Суд, приняв во внимание доводы следствия, назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 5 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.