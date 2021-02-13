Катунь24: В Алтайском крае на железнодорожном переезде сделали светодиодную стоп-линию • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае на железнодорожном переезде сделали светодиодную стоп-линию12 февраля 2021, 15:52

Она необходима для своевременного оповещения водителей и пешеходов о приближении поездов.

На переезде 518 километра участка Урываево — Панкрушиха на опорах освещения смонтировали устройства для проецирования светового сигнала красного цвета на проезжую часть в темное время суток при приближении поездов. Такое новшество стало дополнительным инструментом предупреждения водителей автотранспорта, пишет пресс-служба Алтайского края.

В 2020 году на этом переезде по вине владельцев автотранспорта произошло два ДТП. Первую в крае подобную стоп-линию установили на переезде 193 километра перегона Артышта-2 — Аламбай на границе с Кемеровской областью.

Катунь24