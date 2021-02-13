Катунь24: Волонтёры продолжают разыскивать пропавшую в Рубцовске девочку • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Волонтёры продолжают разыскивать пропавшую в Рубцовске девочку

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Волонтёры продолжают разыскивать пропавшую в Рубцовске девочку12 февраля 2021, 13:44

2 февраля 2021 года четырнадцатилетняя Бурко Мария ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Глаза: зелёно-голубые.

Волосы: светло-русые, короткая стрижка.

Была одета: чёрная куртка, чёрное трико, чёрные кроссовки, чёрная шапка.

С собой: чёрная спортивная сумка.

«Следователи и следователи-криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла несовершеннолетняя. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются  жильё и возможные места пребывания разыскиваемой. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления», – сообщают в региональном Следкоме.

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Бурко Марии либо видевших ее, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Катунь24

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