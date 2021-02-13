Катунь24: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 170 человек • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 170 человек12 февраля 2021, 11:00

Выздоровели 146 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 – 13.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 128 человек, в т. ч. 2 755 детей. Выздоровели всего 36 751 (+146) человек. Умерли 2 129 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 338 (+13) человек; иные причины смерти — 791 (+2) человек.

По данным на 12 февраля 2021 года, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 653 человека.

Кроме этого, 591 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 363, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 95.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 935-1 653-591=691.

31 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении.

353 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 170 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 46,

Рубцовск — 16,

Бийск — 14,

Славгород — 12,

Поспелихинский район — 7,

Яровое — 6,

Локтевский район — 6,

Завьяловский район — 5,

Ребрихинский район — 5,

Алейский район — 4,

Михайловский район — 4,

Шипуновский район — 4,

Алейск — 3,

Бийский район — 3,

Косихинский район — 3,

Павловский район — 3,

Родинский район — 3,

Камень-на-Оби — 2,

Благовещенский район — 2,

Зональный район — 2,

Краснощековский район — 2,

Кулундинский район — 2,

Новичихинский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Советский район — 2,

Угловский район — 2,

Волчихинский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Ключевский район — 1,

Курьинский район — 1,

Табунский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

Барнаул — 15 187,

Алейск — 640,

Алейский район — 245,

Алтайский район — 158,

Баевский район — 124,

Белокуриха — 279,

Бийск — 3 246,

Бийский район — 266,

Благовещенский район — 521,

Бурлинский район — 330,

Быстроистокский район — 79,

Волчихинский район — 325,

Егорьевский район — 213,

Ельцовский район — 24,

Завьяловский район — 222,

Залесовский район — 268,

Заринск — 1 224,

Заринский район — 174,

ЗАТО Сибирский — 77,

Змеиногорский район — 535,

Зональный район — 177,

Калманский район — 342,

Камень-на-Оби — 226,

Каменский район — 251,

Ключевский район — 237,

Косихинский район — 194,

Красногорский район — 59,

Краснощековский район — 178,

Крутихинский район — 127,

Кулундинский район — 513,

Курьинский район — 196,

Кытмановский район — 112,

Локтевский район — 592,

Мамонтовский район — 240,

Михайловский район — 482,

Немецкий национальный район — 230,

Новичихинский район — 259,

Новоалтайск — 1 240,

Павловский район — 477,

Панкрушихинский район — 104,

Первомайский район — 816,

Петропавловский район — 157,

Поспелихинский район — 412,

Ребрихинский район — 373,

Родинский район — 221,

Романовский район — 131,

Рубцовск — 2 807,

Рубцовский район — 411,

Славгород — 1 027,

Смоленский район — 196,

Советский район — 120,

Солонешенский район — 104,

Солтонский район — 51,

Суетский район — 28,

Табунский район — 172,

Тальменский район — 753,

Тогульский район — 239,

Топчихинский район — 324,

Третьяковский район — 130,

Троицкий район — 262,

Тюменцевский район — 143,

Угловский район — 157,

Усть-Калманский район — 156,

Усть-Пристанский район — 167,

Хабарский район — 102,

Целинный район — 180,

Чарышский район — 94,

Шелаболихинский район — 178,

Шипуновский район — 366,

Яровое — 478.

Из общего числа заболевших 427 случаев — завозные, в т. ч. 176 — из-за рубежа; 24 342 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41 128 заболевших: 11 029 — у больных внебольничной пневмонией, 22 682 — у заболевших ОРВИ, в 7 417 случаях — бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 137 869 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,46 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4 922 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 207 за минувшие сутки.

По состоянию на утро 12 февраля 2021 года прививается 24 378 (+2 371) человек, в том числе: 18 156 (+988) человек получили первую прививку; 6 222 (+1383) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24