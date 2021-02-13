Катунь24: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 170 человек • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 170 человек

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 170 человек12 февраля 2021, 11:00

Выздоровели 146 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 – 13.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 128 человек, в т. ч. 2 755 детей. Выздоровели всего 36 751 (+146) человек. Умерли 2 129 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 338 (+13) человек; иные причины смерти — 791 (+2) человек.

По данным на 12 февраля 2021 года, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 653 человека.

Кроме этого, 591 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 363, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 95.

Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 935-1 653-591=691.

31 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении.

353 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 170 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 46,
  • Рубцовск — 16,
  • Бийск — 14,
  • Славгород — 12,
  • Поспелихинский район — 7,
  • Яровое — 6,
  • Локтевский район — 6,
  • Завьяловский район — 5,
  • Ребрихинский район — 5,
  • Алейский район — 4,
  • Михайловский район — 4,
  • Шипуновский район — 4,
  • Алейск — 3,
  • Бийский район — 3,
  • Косихинский район — 3,
  • Павловский район — 3,
  • Родинский район — 3,
  • Камень-на-Оби — 2,
  • Благовещенский район — 2,
  • Зональный район — 2,
  • Краснощековский район — 2,
  • Кулундинский район — 2,
  • Новичихинский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Советский район — 2,
  • Угловский район — 2,
  • Волчихинский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Ключевский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:

  • Барнаул — 15 187,
  • Алейск — 640,
  • Алейский район — 245,
  • Алтайский район — 158,
  • Баевский район — 124,
  • Белокуриха — 279,
  • Бийск — 3 246,
  • Бийский район — 266,
  • Благовещенский район — 521,
  • Бурлинский район — 330,
  • Быстроистокский район — 79,
  • Волчихинский район — 325,
  • Егорьевский район — 213,
  • Ельцовский район — 24,
  • Завьяловский район — 222,
  • Залесовский район — 268,
  • Заринск — 1 224,
  • Заринский район — 174,
  • ЗАТО Сибирский — 77,
  • Змеиногорский район — 535,
  • Зональный район — 177,
  • Калманский район — 342,
  • Камень-на-Оби — 226,
  • Каменский район — 251,
  • Ключевский район — 237,
  • Косихинский район — 194,
  • Красногорский район — 59,
  • Краснощековский район — 178,
  • Крутихинский район — 127,
  • Кулундинский район — 513,
  • Курьинский район — 196,
  • Кытмановский район — 112,
  • Локтевский район — 592,
  • Мамонтовский район — 240,
  • Михайловский район — 482,
  • Немецкий национальный район — 230,
  • Новичихинский район — 259,
  • Новоалтайск — 1 240,
  • Павловский район — 477,
  • Панкрушихинский район — 104,
  • Первомайский район — 816,
  • Петропавловский район — 157,
  • Поспелихинский район — 412,
  • Ребрихинский район — 373,
  • Родинский район — 221,
  • Романовский район — 131,
  • Рубцовск — 2 807,
  • Рубцовский район — 411,
  • Славгород — 1 027,
  • Смоленский район — 196,
  • Советский район — 120,
  • Солонешенский район — 104,
  • Солтонский район — 51,
  • Суетский район — 28,
  • Табунский район — 172,
  • Тальменский район — 753,
  • Тогульский район — 239,
  • Топчихинский район — 324,
  • Третьяковский район — 130,
  • Троицкий район — 262,
  • Тюменцевский район — 143,
  • Угловский район — 157,
  • Усть-Калманский район — 156,
  • Усть-Пристанский район — 167,
  • Хабарский район — 102,
  • Целинный район — 180,
  • Чарышский район — 94,
  • Шелаболихинский район — 178,
  • Шипуновский район — 366,
  • Яровое — 478.

Из общего числа заболевших 427 случаев — завозные, в т. ч. 176 — из-за рубежа; 24 342 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41 128 заболевших: 11 029 — у больных внебольничной пневмонией, 22 682 — у заболевших ОРВИ, в 7 417 случаях — бессимптомное течение.

Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 137 869 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,46 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4 922 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 207 за минувшие сутки.

По состоянию на утро 12 февраля 2021 года прививается 24 378 (+2 371) человек, в том числе: 18 156 (+988) человек получили первую прививку; 6 222 (+1383) человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24

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