Катунь24: В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 170 человек • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае за сутки заболели коронавирусом 170 человек12 февраля 2021, 11:00
Выздоровели 146 пациентов, умерло 15 человек, от COVID-19 – 13.
Фото: pixabay.com
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 41 128 человек, в т. ч. 2 755 детей. Выздоровели всего 36 751 (+146) человек. Умерли 2 129 (+15) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 338 (+13) человек; иные причины смерти — 791 (+2) человек.
По данным на 12 февраля 2021 года, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 653 человека.
Кроме этого, 591 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 363, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 95.
Минздравом края развернуто 2 935 коек, к кислороду имеют подключение 1942, с ИВЛ — 324. Резервных коек: 2 935-1 653-591=691.
31 человек (бессимптомные вирусоносители) находится на амбулаторном наблюдении и лечении.
353 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 170 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 46,
- Рубцовск — 16,
- Бийск — 14,
- Славгород — 12,
- Поспелихинский район — 7,
- Яровое — 6,
- Локтевский район — 6,
- Завьяловский район — 5,
- Ребрихинский район — 5,
- Алейский район — 4,
- Михайловский район — 4,
- Шипуновский район — 4,
- Алейск — 3,
- Бийский район — 3,
- Косихинский район — 3,
- Павловский район — 3,
- Родинский район — 3,
- Камень-на-Оби — 2,
- Благовещенский район — 2,
- Зональный район — 2,
- Краснощековский район — 2,
- Кулундинский район — 2,
- Новичихинский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Советский район — 2,
- Угловский район — 2,
- Волчихинский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Ключевский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1.
Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов:
- Барнаул — 15 187,
- Алейск — 640,
- Алейский район — 245,
- Алтайский район — 158,
- Баевский район — 124,
- Белокуриха — 279,
- Бийск — 3 246,
- Бийский район — 266,
- Благовещенский район — 521,
- Бурлинский район — 330,
- Быстроистокский район — 79,
- Волчихинский район — 325,
- Егорьевский район — 213,
- Ельцовский район — 24,
- Завьяловский район — 222,
- Залесовский район — 268,
- Заринск — 1 224,
- Заринский район — 174,
- ЗАТО Сибирский — 77,
- Змеиногорский район — 535,
- Зональный район — 177,
- Калманский район — 342,
- Камень-на-Оби — 226,
- Каменский район — 251,
- Ключевский район — 237,
- Косихинский район — 194,
- Красногорский район — 59,
- Краснощековский район — 178,
- Крутихинский район — 127,
- Кулундинский район — 513,
- Курьинский район — 196,
- Кытмановский район — 112,
- Локтевский район — 592,
- Мамонтовский район — 240,
- Михайловский район — 482,
- Немецкий национальный район — 230,
- Новичихинский район — 259,
- Новоалтайск — 1 240,
- Павловский район — 477,
- Панкрушихинский район — 104,
- Первомайский район — 816,
- Петропавловский район — 157,
- Поспелихинский район — 412,
- Ребрихинский район — 373,
- Родинский район — 221,
- Романовский район — 131,
- Рубцовск — 2 807,
- Рубцовский район — 411,
- Славгород — 1 027,
- Смоленский район — 196,
- Советский район — 120,
- Солонешенский район — 104,
- Солтонский район — 51,
- Суетский район — 28,
- Табунский район — 172,
- Тальменский район — 753,
- Тогульский район — 239,
- Топчихинский район — 324,
- Третьяковский район — 130,
- Троицкий район — 262,
- Тюменцевский район — 143,
- Угловский район — 157,
- Усть-Калманский район — 156,
- Усть-Пристанский район — 167,
- Хабарский район — 102,
- Целинный район — 180,
- Чарышский район — 94,
- Шелаболихинский район — 178,
- Шипуновский район — 366,
- Яровое — 478.
Из общего числа заболевших 427 случаев — завозные, в т. ч. 176 — из-за рубежа; 24 342 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 41 128 заболевших: 11 029 — у больных внебольничной пневмонией, 22 682 — у заболевших ОРВИ, в 7 417 случаях — бессимптомное течение.
Кроме этого, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 137 869 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 189,46 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4 922 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 5 207 за минувшие сутки.
По состоянию на утро 12 февраля 2021 года прививается 24 378 (+2 371) человек, в том числе: 18 156 (+988) человек получили первую прививку; 6 222 (+1383) человека полностью привиты (получили две прививки).