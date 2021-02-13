Катунь24: В Бийске в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

В Бийске в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек12 февраля 2021, 10:17

В происшествии пострадал ещё один пешеход.

Фото: Аварком «АвтоЭксперт» Бийск

Массовое ДТП произошло в Бийске 11 февраля 2021 года около 14:00 на улице Сенной вблизи дома № 124ж.

По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина, 1986 года рождения, на Volvo XC90 ехал по переулку Коммунарскому в направлении улицы Революции, не выдержал бокового интервала до двигавшегося в попутном направлении автомобиля ВАЗ-21110 (водитель, 1981 года рождения) и столкнулся с ним.

От удара Volvo XC90 отбросило на Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper, которые стояли на дороге справа. После этого Volvo XC90 продолжил движение и столкнулся с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и Lada Vesta, а после сбил двух пешеходов-мужчин, 1989 и 1971 годов рождения, последний от полученных травм скончался в больнице.

В отношении водителя Volvo XC90 был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26. КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния).

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Катунь24