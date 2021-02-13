Катунь24: В Барнауле снесут 11 аварийных домов • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле снесут 11 аварийных домов

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

В Барнауле снесут 11 аварийных домов12 февраля 2021, 07:42

В 2021 году в Барнауле запланировано снести 11 аварийных объектов после их расселения.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщил замглавы администрации по городскому хозяйству Андрей Федоров. По его словам, сносу подлежат дома в том числе по ул. Водников, 50, по ул. Западной 1-й, 49а работы по сносу завершаются.

В 2020 году в рамках действующей программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было расселено 336 жилых помещений. Полностью расселены в 2020 году аварийные дома по адресам: ул. Карагандинская, 15; ул. Анатолия, 96; ул. Силикатная, 7; ул. Никитина, 103.

Катунь24

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