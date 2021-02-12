Катунь24: В Яровом остановили два котла на единственной ТЭЦ • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Яровом остановили два котла на единственной ТЭЦ11 февраля 2021, 15:53

Как сообщили в городской администрации, в оборудовании котлов есть повреждения, нужен ремонт.

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«Из-за неполадок пришлось остановить котлы № 9 и № 10, пока работает только один котел № 7. В результате температура в теплосети снижена. Устранить неполадки планируется к 18 часам 11 февраля», – отметили в администрации.

По прогнозам синоптиков, с 11 по 13 февраля в Алтайском крае ожидается аномально холодная погода. Столбики термометров 11 и 13 февраля опустятся местами до -36 градусов, а 12 февраля на большей территории региона ожидается температура до -39 градусов по Цельсию.

Катунь24