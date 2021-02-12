Катунь24: В Алтайском краеведческом музее впервые открылась большая выставка, посвящённая религии • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском краеведческом музее впервые открылась большая выставка, посвящённая религии11 февраля 2021, 15:17

Иконы XVIII века, шаманские бубны, старинные рукописные книги. Алтайский краеведческий музей впервые представил выставку, рассказывающую о вере и мировоззрении народов, живущих на Алтае. Разделы посвящены не только православию, но и католикам, баптистам, иудеям, мусульманам, буддистам.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском краеведческом музее впервые открылась большая выставка, посвящённая религии

За последние несколько лет фондовое собрание по этой тематике расширилось. Некоторые из экспонатов ранее не демонстрировались. Например, иконы XVIII-XIX веков Алтайский государственный краеведческий музей приобрел недавно. Некоторые из артефактов привезены из экспедиций или подарены местными жителями.

На выставке представлены и экспонаты ранней формы религии. Это такие атрибуты шаманского культа, как бубен, колотушки, божки и различные амулеты. Выставка «Алтай – дом религий» будет работать до 30 мая этого года. Вход свободный. Посетителей ждут экскурсии и музейные программы.

Катунь24