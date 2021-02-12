Катунь24: В Алтайском краеведческом музее впервые открылась большая выставка, посвящённая религии • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Алтайском краеведческом музее впервые открылась большая выставка, посвящённая религии

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В Алтайском краеведческом музее впервые открылась большая выставка, посвящённая религии11 февраля 2021, 15:17

Иконы XVIII века, шаманские бубны, старинные рукописные книги. Алтайский краеведческий музей впервые представил выставку, рассказывающую о вере и мировоззрении народов, живущих на Алтае. Разделы посвящены не только православию, но и католикам, баптистам, иудеям, мусульманам, буддистам.

Фото: Катунь 24

За последние несколько лет фондовое собрание по этой тематике расширилось. Некоторые из экспонатов ранее не демонстрировались. Например, иконы XVIII-XIX веков Алтайский государственный краеведческий музей приобрел недавно. Некоторые из артефактов привезены из экспедиций или подарены местными жителями.

На выставке представлены и экспонаты ранней формы религии. Это такие атрибуты шаманского культа, как бубен, колотушки, божки и различные амулеты. Выставка «Алтай – дом религий» будет работать до 30 мая этого года. Вход свободный. Посетителей ждут экскурсии и музейные программы.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 12.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar