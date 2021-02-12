Катунь24: В Ленинградской области пенсионер расчленил уроженку Барнаула • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Ленинградской области пенсионер расчленил уроженку Барнаула

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В Ленинградской области пенсионер расчленил уроженку Барнаула11 февраля 2021, 15:00

Её останки убийца раскидал вдоль дороги. Пакеты с частями тела нашли на трассе в городе Мурино. По версии следствия, женщину убил мужчина, с которым она накануне выпивала.

Фото: Следственный комитет

7 февраля 2021 года 65-летний пенсионер и 37-летняя женщина поругались в ходе застолья. Хозяин дома начал избивать гостью по голове. Удары оказались смертельными. Чтобы скрыть преступление, мужчин разрубил тело жертвы, сложил в полиэтиленовые пакеты и раскидал их вдоль дороги. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Катунь24

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