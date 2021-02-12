Катунь24: В Ленинградской области пенсионер расчленил уроженку Барнаула • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Ленинградской области пенсионер расчленил уроженку Барнаула11 февраля 2021, 15:00

Её останки убийца раскидал вдоль дороги. Пакеты с частями тела нашли на трассе в городе Мурино. По версии следствия, женщину убил мужчина, с которым она накануне выпивала.

Фото: Следственный комитет Embedded video for В Ленинградской области пенсионер расчленил уроженку Барнаула

7 февраля 2021 года 65-летний пенсионер и 37-летняя женщина поругались в ходе застолья. Хозяин дома начал избивать гостью по голове. Удары оказались смертельными. Чтобы скрыть преступление, мужчин разрубил тело жертвы, сложил в полиэтиленовые пакеты и раскидал их вдоль дороги. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Катунь24