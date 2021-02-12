Катунь24: В Барнауле начали восстанавливать кровлю дома по адресу: Тимуровская, 19 • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле начали восстанавливать кровлю дома по адресу: Тимуровская, 1911 февраля 2021, 13:44

Демонтаж поврежденных конструкций начала делать подрядная организация СК «Сибирь» сегодня, 11 февраля 2021 года.

Фото: Администрация Барнаула

Демонтаж конструкций дома по ул. Тимуровской, 19 в Барнауле будет длиться три дня. После этого подрядная организация завезёт материалы и начнёт работы по восстановлению кровли.

Напомним, частичное повреждение кровли над квартирами первого подъезда многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Тимуровская, 19, произошло 6 февраля. Площадь повреждения составила порядка 144 кв. метров.

Вчера, 10 февраля, по итогам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава Барнаула Вячеслав Франк распорядился незамедлительно начать аварийно-восстановительные работы на крыше дома по данному адресу, пишет пресс-служба мэрии.

Катунь24