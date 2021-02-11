Катунь24: В Барнауле решают проблему нехватки земли под новостройки • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле решают проблему нехватки земли под новостройки10 февраля 2021, 19:08

Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Игорь Спивак. Смогут ли застройщики сохранить высокие темпы работ в ближайшие годы? Подробности в нашем сюжете.

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Средняя этажность жилых новостроек в Барнауле уже перевалила за 20 этажей. И во многом благодаря этому объёмы ввода жилья в регионе за год выросли аж на 9 %.

826 тысяч квадратных метров жилья было введено в регионе в прошлом году. Это на 26 тысяч больше, чем требовалось для исполнения указа президента о жилищном строительстве до 2024 года. Сможет ли отрасль дальше удерживать такой темп?

Земли под комплексную застройку нет, дороги узкие, а коммуникации слабые. Добавьте к этому слишком большие зоны охраны памятников архитектуры в центре города и обширную приаэродромную зону, где также запрещено высотное строительство. Впрочем, власть уже решает эти проблемы.

Как сообщил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьёв, органами местного самоуправления был подготовлен проект о внесении изменений в генеральный план в части реконструкции объекта федерального значения – это аэропорт города Барнаула. Его планируют включить в комплексный план по организации расширения транспортной инфраструктуры.

«В Барнауле в данном случае наличие земельных участков просматривается. В основной своей части эти земельные участки принадлежат Российской Федерации. Отработать передачу этой земли субъектам – вот эти вопросы сейчас решаются», — отметил замминистра строительства и ЖКХ края Игорь Спивак.

Иными словами, земля под новое строительство есть и власть делает все, чтобы на ней как можно скорее можно было начать строить. Есть надежда, что сделано это будет вовремя и указ президента по увеличению объемов строительства к 2024 году будет выполнен.

Катунь24