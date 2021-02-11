Катунь24: Вода вернется в дома жителей Косихинского района • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Вода вернется в дома жителей Косихинского района

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Вода вернется в дома жителей Косихинского района10 февраля 2021, 18:24

По данным администрации Косихинского района, в Косихе 10 февраля завершили прокладку нового участка водопровода вместо перемёрзшего.

Подключить к воде дома, где живут 35 человек, планируется до пятницы. Сейчас новый участок врезают в основной водопровод.

Ранее информация о проблемах с водоснабжением из-за морозов в Косихе поступила в ЦУР. Центр управления регионом связался с администрацией района и Минстроем края, к ситуации подключились депутаты АКЗС от «Единой России» Александр Траутвейн и Вадим Смагин.

При поддержке Минстроя в районе провели подготовительные работы для прокладки водопровода, депутаты финансируют ремонт.

В администрации района отмечают, что жителям по графику подвозили воду. В соцсетях и СМИ края появилась информация о несоответствии бочки, в которой перевозили воду, нормам СанПиН. Анализ воды, который провел Роспотребнадзор, показал соответствие необходимым нормам. Тем не менее бочку для спокойствия потребителей заменили на другую.

Катунь24

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