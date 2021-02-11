Катунь24: В Белокурихе пропал мужчина • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Белокурихе пропал мужчина

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В Белокурихе пропал мужчина10 февраля 2021, 18:02

С 7 февраля 2021 года его местонахождение неизвестно.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 34-летнего Зюбина Сергея из Белокурихи.

Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. 

Одежда: красная куртка, чёрные джинсы, чёрные кроссовки.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт – Алтайский край» просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, сообщить координаторам поисков или позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или 112.

Катунь24

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