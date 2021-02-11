Катунь24: В России зарегистрировали больше 14,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19 • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В России зарегистрировали больше 14,5 тысячи новых случаев заражения COVID-1910 февраля 2021, 17:43

1 458 из них – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Фото: pixabay.com

За последние сутки в России выявлено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах. Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 012 710 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 516 461.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 22 575 человек, подтверждено 536 летальных исходов с коронавирусом.

Летальных случаев за все время – 78 134.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 105,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 284 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 февраля 2021 года остаются 643 514 человек.

Катунь24