Катунь24: Всероссийские соревнования по самбо памяти Валерия Метелицы прошли в Барнауле • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Всероссийские соревнования по самбо памяти Валерия Метелицы прошли в Барнауле10 февраля 2021, 16:17

Всероссийские соревнования памяти Валерия Метелицы, мастера спорта СССР по самбо, судьи всероссийской, всесоюзной и международной категории экстракласса, объединили 22 региона нашей страны. Собралось 160 сильнейших борцов.

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Особенность турнира – возможность выполнить звание мастера спорта по самбо. Для этого есть ряд нормативов. Количество регионов должно быть больше 21, не менее 12 человек в весе и самое главное – три победы в поединках. Для тех, кто выигрывает золотые медали, приготовлен и денежный приз от Группы компаний ТАЛТЭК.

Группа компаний ТАЛТЭК пять лет назад приняла важное решение не строить торговый центр, а открыть новый клуб по самбо в Барнауле. На строительство здания и приобретение спортинвентаря было направлено порядка 18 млн рублей. Их общая задача с Федерацией самбо нашего региона – повышение мастерства борцов и чтобы как можно больше детей занималось спортом.

Этот турнир – шанс для борцов проверить свои силы перед чемпионатом России. Молодежное первенство страны состоится 10–15 февраля в Ханты-Мансийске, а чемпионат России – с 30 февраля по 5 марта в Оренбурге. Там уже борцы посоревнуются за право представлять нашу страну на международных стартах.

Катунь24