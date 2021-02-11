Катунь24: В Алтайском крае росгвардеец вынес из огня пожилую женщину • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае росгвардеец вынес из огня пожилую женщину10 февраля 2021, 13:50

В Рубцовске Олег Старостин, военнослужащий Северо-Кавказского округа Росгвардии, проводил отпуск.

Фото: pixabay.com

В пресс-службе ведомства рассказали РИА Новости, что мужчина пришел в гости к родственникам и вскоре заметил клубы густого черного дыма и языки пламени на крыше соседнего дома.

«Подбежав к дому и выломав дверь, офицер услышал крики о помощи. Оценив обстановку, капитан Старостин принял решение проникнуть в дом, не дожидаясь приезда спасателей. В одной из комнат наполнившегося огнем дома он нашел задыхающуюся 80-летнюю женщину, инвалида II группы, которая была заблокирована густым дымом», — говорится в сообщении.

Офицер на руках вынес женщину из огня, оказал ей доврачебную помощь, а затем передал ее родственникам, которые приехали на место происшествия.

Катунь24