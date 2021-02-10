Катунь24: Весы будут полны ценных идей, а Рыб ожидает спокойный день. Гороскоп на 10 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Весы будут полны ценных идей, а Рыб ожидает спокойный день. Гороскоп на 10 февраля10 февраля 2021, 06:13

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 10 февраля.

Овен имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Овен продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.

В течение дня Тельца может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Тельца далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Тельцу удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Мнение Близнецов будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к ним: «Что вы думаете по этому поводу?». Не стоит бороться с неизбежным: Близнецы завтра отлично справятся с ролью эксперта и консультанта. Их опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Близнецов охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, их авторитет.

Для Рака настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Раку навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Раку для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Дела, за которые Лев возьмется сегодня, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Льва немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Льву внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Лев просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Деве следует заранее приготовиться к тому, что она может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Дева попытается взглянуть на себя глазами тех, кто ее критикует. Возможно, ей действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит сегодня положение Девы, как здоровое отношение к критике.

Весы будут полны ценных идей и мудрых мыслей, которыми они совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Весов придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа сегодня советуют Весам направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке – это будет полезно для обеих сторон.

Перед Скорпионом будет стоять непростая задача: ему придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть в Скорпионе хороший объект для поручений, и если Скорпион не отгородится от них грудой собственных дел, ему просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Скорпиона сегодня ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет – не так уж важно.

Стрелец может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Стрельцу будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие сегодня будут действовать так, как это нужно Стрельцу. Для их же блага, конечно.

В любых делах Козерог будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, он рассчитывает на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Козерога, что как бы он ни был уверен в своей правоте, настаивать на этом не следует. Сегодня ему надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.

Звезды гороскопа советуют Водолею быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Водолей будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Водолею быстрее достичь результата. Сегодня, идя на компромиссы, Водолей добьется большего, чем если бы действовал напролом.

Рыб ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Рыб сегодня не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без их участия, так что звезды гороскопа советуют Рыбам расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Рыбам сил и энергии на весь следующий день.

По материалам сайта Гороскоп 1001

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