Катунь24: В Барнауле изменится движение одного из автобусных маршрутов • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле изменится движение одного из автобусных маршрутов

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Барнауле изменится движение одного из автобусных маршрутов09 февраля 2021, 21:30

С 10 февраля 2021 года в тестовом режиме изменят схему движения автобусов маршрута № 54.

Фото: pixabay.com

Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, это проводится для определения потребностей жителей в транспортном обслуживании.

С 10 февраля изменится трасса следования автобусного маршрута №54 «пл.Победы – ул.Просторная», теперь движение будет организовано по следующей схеме: …ул. Юрина – ул. Солнечная Поляна – Павловский тракт – ул. Просторная.

Катунь24

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