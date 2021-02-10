Катунь24: В музее «Город» открылась выставка «Современное искусство Барнаула» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В музее «Город» открылась выставка «Современное искусство Барнаула»09 февраля 2021, 15:14

Актуальное молодое искусство – это не для всех. Поспорить с этим решили сотрудники выставочного зала музея «Город». 9 февраля 2021 года там открылась выставка «Современное искусство Барнаула». С одной из художниц пообщалась съёмочная группа телеканала «Катунь 24».

Фото: Катунь 24 Embedded video for В музее «Город» открылась выставка «Современное искусство Барнаула»

Евгения Кротова занимается графикой полтора года. Художественного образования она не получила, но её всегда окружало творчество. В семье Евгении есть художники. Например, сестра, которая имеет классическое художественное образование. А вот Евгении всегда не хватало усидчивости и терпения, так необходимых художнику.

«У меня был непростой жизненный путь, так скажем. И я пришла к практикам и медитациям. И, таким образом, характер мой немного подуспокоился, я разобралась в себе, поняла, кто я и чего хочу. И так получилось, что я вдруг начала рисовать», – делится Евгения.

Евгения начала свой творческий путь со скетчей. Это техника быстрого рисования, близкая к эскизу. Она позволяет художнику в короткий срок зафиксировать свои впечатления. Девушка начала выставлять свои рисунки в социальных сетях. Когда поняла, что они нравятся людям, решила печатать скетчи на футболках. После этого Евгения перешла к более крупным форматам. С этими работами она и участвует в выставках.

В будущем Евгения хочет выйти со своей графикой за пределы Барнаула. А ещё попробовать себя в уличном искусстве, чтобы больше людей увидели её творчество.

Катунь24