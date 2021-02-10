Катунь24: В Барнауле восстановили работу сломавшихся из-за непогоды светофоров • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: В Барнауле восстановили работу сломавшихся из-за непогоды светофоров

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Барнауле восстановили работу сломавшихся из-за непогоды светофоров09 февраля 2021, 13:08

Ремонтные работы продолжаются ещё в двух точках города.

Фото: pixabay.com

В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что работа светофоров восстановлена на перекрёстках:

  • ул. Шумакова – ул. Взлётная
  • ул. Малахова – ул. Алексеевой 
  • пр. Красноармейский – ул. Партизанская
  • пр. Ленина – ул. Молодежная
  • пр. Ленина – ул. Чкалова
  • ул. Власихинская – ул. Шумакова 

На пересечении пр. Ленина и ул. Кулагина, пр. Космонавтов и ул. Попова неисправности пока не устранены. На месте работает аварийная бригада.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Катунь24

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