Катунь24: В Барнауле восстановили работу сломавшихся из-за непогоды светофоров • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле восстановили работу сломавшихся из-за непогоды светофоров09 февраля 2021, 13:08

Ремонтные работы продолжаются ещё в двух точках города.

Фото: pixabay.com

В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что работа светофоров восстановлена на перекрёстках:

ул. Шумакова – ул. Взлётная

ул. Малахова – ул. Алексеевой

пр. Красноармейский – ул. Партизанская

пр. Ленина – ул. Молодежная

пр. Ленина – ул. Чкалова

ул. Власихинская – ул. Шумакова

На пересечении пр. Ленина и ул. Кулагина, пр. Космонавтов и ул. Попова неисправности пока не устранены. На месте работает аварийная бригада.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Катунь24