Катунь24: В Барнауле восстановили работу сломавшихся из-за непогоды светофоров • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле восстановили работу сломавшихся из-за непогоды светофоров09 февраля 2021, 13:08
Ремонтные работы продолжаются ещё в двух точках города.
Фото: pixabay.com
В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что работа светофоров восстановлена на перекрёстках:
- ул. Шумакова – ул. Взлётная
- ул. Малахова – ул. Алексеевой
- пр. Красноармейский – ул. Партизанская
- пр. Ленина – ул. Молодежная
- пр. Ленина – ул. Чкалова
- ул. Власихинская – ул. Шумакова
На пересечении пр. Ленина и ул. Кулагина, пр. Космонавтов и ул. Попова неисправности пока не устранены. На месте работает аварийная бригада.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.