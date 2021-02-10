Катунь24: В Алтайском крае уборку снега и борьбу с гололедом взяли на особый контроль • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае уборку снега и борьбу с гололедом взяли на особый контроль09 февраля 2021, 13:01

В Барнауле прошло видеоселекторное совещание под председательством министра транспорта региона Александра Дементьева.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На трассах региона наблюдаются сильные гололедные явления. Резкие переходы от положительных к отрицательным температурам создают очень опасные условия для всех участников дорожного движения.

Согласно поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко руководители всех подведомственных организаций в сфере воздушного, речного, железнодорожного, автомобильного транспорта, а также дорожной отрасли должны обратить особое внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий, отмечают на официальном сайте правительства края.

В Министерстве транспорта Алтайского края также добавили, что начальникам дорожно-строительных управлений поручили обратить особое внимание на состояние техники, запасы противогололедных материалов и организовать круглосуточное дежурство.

Катунь24