Катунь24: В Барнауле откроют мемориальные доски воинам Алтая • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле откроют мемориальные доски воинам Алтая

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Барнауле откроют мемориальные доски воинам Алтая09 февраля 2021, 12:01

11 февраля 2021 года в 12:00 на территории МБОУ «Гимназия 79» состоится открытие мемориальных досок двум бывшим ученикам, погибшим при исполнении воинского долга.

Фото: pixabay.com

Владимир Свиридов (окончил школу в 1979 году) погиб в Республике Афганистан 1 мая 1984 года, Сергей Чебеков (выпуск 1973 года) погиб на Северном Кавказе 12 июня 1996 года.

12 февраля, в 10:00 в МБОУ «СОШ № 50» будут открыты мемориальные доски Олегу Сыркину (окончил школу в 1982 году) и Павлу Максимову (выпуск 1978 года), которые погибли при исполнении воинского долга в Республике Афганистан.

Мемориальные доски установлены на средства гранта губернатора Алтайского края региональным отделением Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн».

Катунь24

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