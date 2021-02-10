Катунь24: В России решили убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В России решили убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов09 февраля 2021, 10:43

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить продажу крепкого алкоголя в продуктовых магазинах. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Фото: pixabay.com

Султан Хамзаев отметил, что алкогольная продукция занимает в продуктовых магазинах значительную площадь. По его словам, это является рекламой не только среди взрослых, но и среди детей, которые пришли за продуктами.

«Прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах», — приводит RT текст письма Хамзаева.

Он отметил, что напитки, в которых содержится более 15% алкоголя, должны продаваться в специализированных магазинах.

В связи с этим, уверен член ОП, право на торговлю крепким алкоголем следует оставить только для специализированных торговых точек.

Катунь24