Катунь24: В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры на нескольких перекрестках • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры на нескольких перекрестках

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры на нескольких перекрестках09 февраля 2021, 09:22

Аварийная бригада МУП «Барнаулгорсвет» проводит работы по устранению неисправностей.

Фото: pixabay.com

 

В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что неисправности выявлены в работе светофоров на следующих участках улично-дорожной сети города:

  • пр-т Ленина – ул. Кулагина;
  • пр-т Красноармейский – ул. Партизанская;
  • пр-т Ленина – ул. Молодежная;
  • ул. Власихинская – ул. Шумакова;
  • ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой;
  • пр-т Космонавтов – ул. Попова;
  • пр-т Ленина – ул. Чкалова;
  • ул. Взлетная – ул. Шумакова.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Катунь24

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