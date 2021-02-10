Катунь24: В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры на нескольких перекрестках • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры на нескольких перекрестках09 февраля 2021, 09:22

Аварийная бригада МУП «Барнаулгорсвет» проводит работы по устранению неисправностей.

Фото: pixabay.com

В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что неисправности выявлены в работе светофоров на следующих участках улично-дорожной сети города:

пр-т Ленина – ул. Кулагина;

пр-т Красноармейский – ул. Партизанская;

пр-т Ленина – ул. Молодежная;

ул. Власихинская – ул. Шумакова;

ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой;

пр-т Космонавтов – ул. Попова;

пр-т Ленина – ул. Чкалова;

ул. Взлетная – ул. Шумакова.

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

Катунь24