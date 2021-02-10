Катунь24: В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры на нескольких перекрестках • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле из-за непогоды не работают светофоры на нескольких перекрестках09 февраля 2021, 09:22
Аварийная бригада МУП «Барнаулгорсвет» проводит работы по устранению неисправностей.
Фото: pixabay.com
В пресс-службе администрации Барнаула отметили, что неисправности выявлены в работе светофоров на следующих участках улично-дорожной сети города:
- пр-т Ленина – ул. Кулагина;
- пр-т Красноармейский – ул. Партизанская;
- пр-т Ленина – ул. Молодежная;
- ул. Власихинская – ул. Шумакова;
- ул. Малахова – ул. Эмилии Алексеевой;
- пр-т Космонавтов – ул. Попова;
- пр-т Ленина – ул. Чкалова;
- ул. Взлетная – ул. Шумакова.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.