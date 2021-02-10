Катунь24: Виктор Томенко открыл Год науки и технологий в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Виктор Томенко открыл Год науки и технологий в Алтайском крае08 февраля 2021, 19:14

Торжественная церемония прошла сегодня, 8 февраля, в правительстве Алтайского края.

Фото: официальный сайт Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко открыл Год науки и технологий в Алтайском крае

В мероприятии приняли участие руководители и ведущие научные и научно-педагогические сотрудники федеральных образовательных организаций высшего образования, научных учреждений, молодые ученые, руководители органов исполнительной власти, руководители крупных промышленных предприятий и кластеров, сообщает официальный сайт Алтайского края.

В режиме видеообращений участников приветствовали директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования России Вадим Медведев, ректор Московского государственного универ­ситета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий, председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон.

Обращаясь к участникам церемонии, Виктор Томенко подчеркнул, что значимость труда ученых возрастает с каждым годом — от их работы во многом зависит уровень развития экономики, современный комфорт, жизнь, здоровье людей, престиж страны.

«В Алтайском крае мы по праву гордимся мощным потенциалом наших образовательных учреждений, университетов, научных организаций. У нас в регионе живут люди, которые способны менять жизнь к лучшему. А фамилии наших земляков Саковича, Шойхета, Неймарка, Момота, Коробейникова и многих других ученых известны далеко за пределами края и нашей страны», — сказал глава региона.

Виктор Томенко заверил, что правительство края продолжит проводить политику, направленную на всестороннюю поддержку научной деятельности. Для этого региональные власти заключили соглашения с ведущими научно-образовательными учреждениями и организациями, фондами. Год назад подписано многостороннее соглашение о сотрудничестве в рамках научно-образовательного центра «Алтай». Реализуется ряд программ по поддержке ученых, предоставляется грантовая поддержка.

На территории края развивается сеть современных учреждений дополнительного образования для одаренных детей детского технопарка «Кванториум». Ежегодно проводится фестиваль науки, на базе опорного университета открыт Дом научной коллаборации.

«Мы прекрасно понимаем: чтобы человек выбрал основной своей деятельностью науку, нужно начинать готовить его с раннего возраста. Поэтому сегодня задача популяризации науки, научной деятельности — одна из самых важных, ключевых задач», — высказал свое мнение губернатор.

В день открытия Года науки и технологий Виктор Томенко вручил награды победителям краевого конкурса «Интеллектуальный капитал Алтая». По его словам, они в очередной раз доказывают, что возможности для научных открытий неисчерпаемы.

В номинации «Профессор года» лауреатами краевого конкурса стали Валентина Кундиус (Алтайский государственный аграрный университет), Михаил Старостенков и Александр Ситников (оба — Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова).

В номинации «Ученый года» отмечены профессор Алтайского государственного медицинского университета Мария Николаева, доцент Бийского технологического института (филиала Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова) Андрей Шалунов, доцент Алтайского государственного университета Антон Васильев.

В номинации «Молодой исследователь года» получили награды доцент Бийского технологического института (филиала Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова) Виктор Нестеров, преподаватель Алтайского государственного университета Сылдысмаа Сарыглар, доцент Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова Елена Щетинина.

Кроме того, почетного звания «Заслуженный работник науки и высшего образования Алтайского края» удостоен доцент кафедры Алтайского государственного педагогического университета Анатолий Шадрин.

Катунь24