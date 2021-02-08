Катунь24: В Республике Алтай за сутки коронавирусом заболели 45 человек • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Республике Алтай за сутки коронавирусом заболели 45 человек07 февраля 2021, 18:41
В Республике Алтай 6 февраля 2021 года выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 детей.
Фото: pixabay.com
Коронавирус подтвердился:
- у 20 жителей Усть-Коксинского района,
- у 17 жителей Горно-Алтайска,
- у 6 жителей Усть-Канского района,
- у 2 жителей Майминского района.
В 41 случае зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у пяти человек — симптомы пневмонии.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 712 случаев заболевания, из них:
- 5 139 — в Горно-Алтайске,
- 2 403 — в Кош-Агачском районе,
- 2 224 — в Майминском районе,
- 1 017 — в Онгудайском районе,
- 1 009 — в Усть-Коксинском районе,
- 857 — в Усть-Канском районе,
- 832 — в Шебалинском районе,
- 768 — в Улаганском районе,
- 663 — в Турочакском районе,
- 414 — в Чемальском районе,
- 386 — в Чойском районе.
Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.
За прошедшие сутки выздоровели 28 пациентов. По данным на 7 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 109 человек.
Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 175 215 человек, за отчетные сутки исследовано 337 проб.