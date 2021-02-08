Катунь24: В Республике Алтай за сутки коронавирусом заболели 45 человек • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Республике Алтай за сутки коронавирусом заболели 45 человек07 февраля 2021, 18:41

В Республике Алтай 6 февраля 2021 года выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 детей.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился:

у 20 жителей Усть-Коксинского района,

у 17 жителей Горно-Алтайска,

у 6 жителей Усть-Канского района,

у 2 жителей Майминского района.

В 41 случае зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у пяти человек — симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 712 случаев заболевания, из них:

5 139 — в Горно-Алтайске,

2 403 — в Кош-Агачском районе,

2 224 — в Майминском районе,

1 017 — в Онгудайском районе,

1 009 — в Усть-Коксинском районе,

857 — в Усть-Канском районе,

832 — в Шебалинском районе,

768 — в Улаганском районе,

663 — в Турочакском районе,

414 — в Чемальском районе,

386 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 28 пациентов. По данным на 7 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 109 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 175 215 человек, за отчетные сутки исследовано 337 проб.

Катунь24