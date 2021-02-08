Катунь24: В Республике Алтай за сутки коронавирусом заболели 45 человек • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: В Республике Алтай за сутки коронавирусом заболели 45 человек

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

В Республике Алтай за сутки коронавирусом заболели 45 человек07 февраля 2021, 18:41

В Республике Алтай 6 февраля 2021 года выявлено 45 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 3 детей.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился:

  • у 20 жителей Усть-Коксинского района,
  • у 17 жителей Горно-Алтайска,
  • у 6 жителей Усть-Канского района,
  • у 2 жителей Майминского района.

В 41 случае зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у пяти человек — симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 712 случаев заболевания, из них:

  • 5 139 — в Горно-Алтайске,
  • 2 403 — в Кош-Агачском районе,
  • 2 224 — в Майминском районе,
  • 1 017 — в Онгудайском районе,
  • 1 009 — в Усть-Коксинском районе,
  • 857 — в Усть-Канском районе,
  • 832 — в Шебалинском районе,
  • 768 — в Улаганском районе,
  • 663 — в Турочакском районе,
  • 414 — в Чемальском районе,
  • 386 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 28 пациентов. По данным на 7 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 109 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 175 215 человек, за отчетные сутки исследовано 337 проб.

Катунь24

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