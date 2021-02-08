Катунь24: В Алтайском крае начнут борьбу с нелегальными доходами • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае начнут борьбу с нелегальными доходами07 февраля 2021, 16:34

УФНС России по Алтайскому краю проверит рынки, ярмарки и общепит на теневые доходы.

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Налоговики призвали предпринимателей и юридических лиц в соответствии с законодательством вести учет продаж, применяя контрольно-кассовую технику. «Обеление» затронет около 5,5 тыс. субъектов бизнеса края.

Проверка начнётся с середины февраля 2021 года. Уведомления о нарушениях будут выдаваться на местах. Если индивидуальный предприниматель или организация не подключит контрольно-кассовую технику за установленный срок, налоговая служба привлечет их к административной ответственности.

«Наша задача-сделать эту среду такой, чтобы неконкурентное преимущество в виде непробития чеков, не контроля выручки не было использовано. Чтобы все находились в абсолютно равных условиях», — говорит Юрий Куриленко, руководитель УФНС России по Алтайскому краю.

Катунь24